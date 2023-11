GIULIANOVA – E’ ormai ufficiale la notizia che Giulianova ospiterà una tappa della Tirreno-Adriatico, prevista per il 7 marzo 2024.

Partendo dal paese umbro di Arrone, i campioni del ciclismo mondiale si sfideranno lungo il circuito cittadino, una gara che verrà trasmessa in mondovisione e che, pertanto, darà visibilità a livello mondiale alle bellezze monumentali e paesaggistiche di Giulianova.

La tappa toccherà in particolare piazza Belvedere, sulla quale questa mattina, 9 novembre, il sindaco Jwan Costantini e lo staff organizzativo, coordinato da Stefano Allocchio, direttore della Tirreno Adriatico ed ex ciclista professionista, insieme al comandante della Polizia Municipale, il Maggiore Roberto Iustini, hanno effettuato un sopralluogo, dopo una riunione in municipio.

“Si tratta di una preziosissima occasione colta e di grande risultato centrato – ha osservato soddisfatto il sindaco Costantini. “Per il prestigio della competizione, per la risonanza mediatica mondiale, per i benefici all’indotto, che sempre generano simili eventi, Giulianova trarrà dalla manifestazione vantaggi straordinari sul piano turistico e promozionale. Sarà una giornata storica. Ringrazio, per questo, gli organizzatori dell’ evento e quanti hanno collaborato per il raggiungimento dell’obiettivo.”