Quali sono le attività che ancora oggi resistono e che riescono ad tirare avanti?

Sono quelle a conduzione familiare, specializzate in un determinato settore, come Fc Electro.

In negozio troverete sempre una persona qualificata in grado di consigliarvi nei casi in cui siete indecisi se buttare o riparare il vostro apparecchio e in grado ti togliervi ogni dubbio in maniera chiara e precisa. Infatti, essendo l’addetto altamente specializzato nel settore, saprà esattamente “dove mettere le mani!”.

Non lasciatevi ingannare dal fatto che il negozio sia piccolo e non lasciatevi intimorire dal fatto che sia fuorimano…le piccole attività sono l’anima del commercio! Parola di Fc Electro.

FC Electro si trova in Via dei Laureati 67/69 a Porto d’Ascoli. Per info: 0735 753364 – info@fcelectro.it

Visita la pagina facebook: www.facebook.com/FCELECTRO

Sito internet: www.fcelectro.it