AUSTRIA – Gli alunni delle classi 4B e 4D del Liceo Linguistico dell’Istituto “A. Capriotti”, hanno concluso nella capitale austriaca il progetto “Wien Aktion”, con il supporto del Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (il Ministero austriaco della Formazione, della Scienza e della Ricerca).

Attraverso la visita guidata, gli allievi che hanno acquisito ottime competenze nella lingua tedesca, hanno potuto conoscere Vienna dal punto di vista artistico, culturale, economico e politico. Il metodo utilizzato per avvicinare e conoscere la cultura viennese è stato innovativo e coinvolgente. I ragazzi, infatti, hanno avuto l’opportunità di affrontare situazioni nuove, mettendo in campo conoscenze e abilità acquisite in classe.

Le classi del Liceo Linguistico, guidate dalle professoresse Antonella Meconi e Gabriele Schwarzinger, docenti di Lingua Tedesca, durante il soggiorno nella capitale austriaca hanno visitato numerosi luoghi di interesse: dal palazzo del Parlamento, sede del Consiglio Nazionale, ai diversi musei come il Leopoldmuseum, il Naturhistorisches Museum, il Belvedere e la straordinaria collezione d’arte moderna e contemporanea dell’Albertina Museum e Albertina Modern.

Meta della visita guidata è stata anche la sede dell’ONU, nella quale gli studenti hanno avuto modo di entrare in contatto con le tematiche di cui l’organizzazione si fa portavoce. Al Raimund Theater, gli studenti hanno assistito al musical ‘Rebecca’, portato sul grande schermo per la prima volta da Hitchcock nel 1940. Gli alunni hanno visitato anche il Palazzo della Secessione (Secessionsgebäude), uno degli edifici più famosi dello Jugendstil o Art Nouveau viennese. Nel centro storico della città, hanno ammirato gli edifici storici come la Karlskirche e lo Stephansdom alla Scuola di Equitazione Spagnola con i suoi meravigliosi cavalli Lipizzani.

Il dirigente dell’Istituto Capriotti, professor Enrico Piasini, esprime la sua grande soddisfazione: “La struttura della lingua tedesca, con le sue caratteristiche lessicali e morfosintattiche, potenzia le abilità logiche che accomunano trasversalmente tutte le discipline. Il tedesco, essendo una delle lingue più parlate in Europa, permette non solo di conoscere una nuova cultura, ma anche di ottenere importanti opportunità di studio, di ricerca e di lavoro riservate ai nostri alunni dell’Istituto Tecnico del settore Economico e del Liceo Linguistico, impegnati costantemente in progetti di internazionalizzazione dell’offerta formativa di fondamentale importanza come questo”.