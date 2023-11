SAN BENEDETTO – Donna investita da un’auto, paura nei pressi dell’incrocio tra via Gramsci e via Fiscaletti, di fronte all’ ex Cinema Delle Palme. L’incidente si è verificato intorno alle 11 di questa mattina, quando la donna, che stava attraversando, è stata colpita da una vettura di medie dimensioni. La dinamica del sinistro è attualmente al vaglio della Polizia Locale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, al fine di soccorrere la persona coinvolta. L’incidente ha comportato la chiusura temporanea di una corsia di via Fiscaletti, creando non pochi disagi al traffico veicolare.