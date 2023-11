In questo appunto esso verrà analizzato nel dettaglio tenendo conto sia di quello che è scritto nel nuovo Piano Sociosanitario (che riportava i posti letto del 2021 con i due ospedali trasformati in seguito alla pandemia) che di quello che è stato promesso all’Ospedale di Fano, e cioè una palazzina Emergenze Urgenze descritta in un Comunicato stampa della Regione del 5 giugno 2023.

• Area per la attività in regime diurno : totale 25, così divisi. Polo di day surgery: 10 (9); Polo di DH oncologico e medico:15 (nessuno).

Per interpretare questa situazione occorre tenere conto anche del fatto che nel progetto sono previste 10 sale operatorie di cui due ibride, 2 sale per la emodinamica e 1 per la radiologia interventistica. Non è previsto un Blocco Endoscopico né un’area per la chirurgia a ciclo breve.