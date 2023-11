Controlli della Polizia nel Piceno, il consuntivo dell’ultima settimana: 5 patenti ritirate, un arresto a San Benedetto

La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica ha recepito nr. 3 denunce per altrettante condotte illecite inerenti le proprie competenze. Nello specifico una per trading on line, una per frode ed una per truffa informatica

di Davide Pignotti