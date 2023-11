Un inverno pieno di esperienze enogastronomiche da vivere che raccontino gli chef del territorio, le idee più originali e i prodotti dei sogni di ogni gourmet. Questa è l’idea alla base di FoodFriday il nuovo ciclo di eventi progettato da Laura Di Pietrantonio: dieci cene del venerdì sera (e non solo) per chi cerca nella tavola non solo buon cibo ma anche l’allegria.

“Dal 2008 organizzo eventi e ho sperimentato tante formule di successo. Tuttavia, al di là della bellezza dei luoghi, degli allestimenti faraonici e dell’ottima cucina, ciò che davvero rende indimenticabile un evento è il piacere di stare insieme e il divertimento che si crea quando facciamo ciò che amiamo.” – spiega Laura che per questa stagione punta sulla semplicità di esperienze uniche. Chef talentuosi come Davide Camaioni, Osti celebri come Michele Alesiani e Peppe Bisacchi, Gelatieri come Ennio Cannella sono i protagonisti del calendario che spazia dalla valorizzazione del vino, del tartufo bianco, dei salumi fino ad arrivare al rito del tè.

Cena, aperitivi e tea party sono uniti nel calendario di FoodFriday, nome ispirato dall’omonimo libro di ricette di Laura Di Pietrantonio che raccoglie interi menu di cene tra amici. “Sto lavorando a un nuovo libro di cucina che racconti la mia evoluzione come donna, mamma e professionista; durante questi eventi raccoglierò le ricette dei mie ospiti, i loro segreti e tradizioni per ideare il primo libro di cucina collettivo e di racconto del territorio”.

Gli eventi FoodFriday