SAN BENEDETTO – Per il secondo anno consecutivo, la squadra del Circolo Nautico Sambenedettese ha conquistato il titolo di campione provinciale di surfcasting. La certezza del primato è arrivata dopo la quarta e ultima prova del campionato organizzato sotto l’egida della Fipsas e svoltasi sul campo gara della Sentina a Porto d’Ascoli.

«Un risultato commovente» ha commentato la squadra che, con quattro concorrenti, ha ottenuto quattro primi posti di settore, una cosa che non è semplice né frequente.

Inoltre, a rendere ancora più indimenticabile questo risultato, è arrivato anche, per la prima volta, il titolo individuale assoluto con il bravissimo Andrea Ciarrocchi, nuovo campione provinciale, al quale hanno fatto da degno contorno Emidio Silenzi, fresco reduce dai campionati mondiali Under 16 della specialità con la maglia della nazionale italiana, quinto assoluto, Vincenzo Feliaci undicesimo e Filippo Marcelli quattordicesimo, ma hanno gareggiato per i colori del Cns anche Marco De Flaviis e Andrea Siliquini.

«Io credo – ha detto Giacomo Forti, consigliere responsabile per il settore pesca – che sia una grande dimostrazione di carattere e la riprova, se mai ce ne fosse stato bisogno, che al Circolo Nautico Sambenedettese stiamo costruendo qualcosa di bello tutti insieme, a prescindere dalle singole persone, perché insieme si vince!».