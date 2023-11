RIPATRANSONE – La compagnia Rattattu’, diretta dalla brillante regista Rachele Morelli, non tradisce le attese e regala grandi emozioni nel luogo della cultura per eccellenza del Belvedere del Piceno. Due ore di spettacolo, omaggio al mito di Agatha Christie, portato in scena da una brillante compagine, composta da uno staff di oltre 40 elementi.

L’opera dal titolo “Se Uccidessi Mio Marito” ha riscontrato un vivace apprezzamento per la corale cura dello schema recitativo di gruppo e per i dettagli scenici e di costume sapientemente ricostruiti. La kermesse è stata elegantemente aperta dalla voce della cantante ripana Maddalena Caputa, capace di proporre una sua opera con coraggio e stile.

Grande è la soddisfazione dello staff dell’Artistic Picenum per l’ ennesima scommessa centrata. Giuseppe Cameli dichiara: “Abbiamo avuto l’ intuizione di proporre il teatro contemporaneo al sabato sera, dando voce e risalto ai talenti della drammaturgia Picena. Ringrazio di cuore tutti: il pubblico che ha apprezzato la novizia, il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi per la fiducia a nome della città di Ripatransone, gli amici Straripani e tutto il gruppo che ho il profondo onore di rappresentare. Ripatransone vanta una grande tradizione teatrale, nata negli anni 70 e portata avanti con passione dal gruppo Nuovo Settemezzo. Noi entriamo in punta di piedi, da neofiti, cercando di offrire della mai banale leggerezza al mondo della famiglia“.

È importante essere grati per il lavoro di chi ha a cuore il benessere e l’intrattenimento degli spettatori durante tutte le stagioni. Proposte dinamiche e vivaci sono la giusta soluzione al freddo che sta per arrivare.

Prossimo appuntamento previsto per sabato 25 Novembre, con il ritorno in scena della prestigiosa compagnia dialettale La Quinta Dimensione, diretta dal vulcanico regista Lorenzo Roscioli, eccellenza autoriale marchigiana.

Info e prenotazioni già possibili presso Merceria Il Cigno di Grottammare ed ufficio Iat di Ripatransone; info line 3475406630.