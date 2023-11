PORTO D’ASCOLI – Di seguito, nel virgolettato, il comunicato del comitato di quartiere Porto D’Ascoli Centro che invita sindaco e consiglieri all’incontro organizzato per il prossimo 20 Novembre. Saranno discussi i diversi punti da sottoporre all’attenzione e confronto.

“Egregio Sindaco, Gentile Consigliere, in forza e per gli effetti dell’Art 7 del Regolamento Comunale inerente i quartieri, sulla base delle decisioni assunte dal direttivo del Comitato di quartiere Porto D’Ascoli Centro, nella seduta del 19 Ottobre 2023, è indetta la Pubblica Assemblea del quartiere Porto D’Ascoli Centro, per il giorno 20 Novembre 2023, presso la Sala della Pizzeria Savoir Faire, via Potenza n. 40, ore 2o:30 in prima convocazione e alle ore 21 in seconda convocazione.

Per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Situazione Sottopasso via del Mare

2) Asfalti vie del quartiere- Marciapiedi dissestati, scivoli per diversamente abili.

3) Nuovo arredo urbano nel quartiere

4) Situazione Piazza Cristo Re e trasferimento del mercato in detta piazza

5) Centro polifunzionale nel quartiere per anziani

6) Pensiline nel quartiere

7) Biblioteca e nuovi servizi nella delegazione Comunale PdA

8) Sicurezza nel quartiere e vigile di quartiere.

9) Situazione Spazio Privato Olivieri e Terreno Tavoletti

10) Situazione sensi unici Via Musone e parte Est via Tevere.

Sono stati invitati all’incontro con i cittadini il Sindaco, Assessori, delegati ai quartieri, consiglieri e Vicesindaco Antonio Capriotti”.