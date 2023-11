SAN BENEDETTO – Inizieranno nella mattinata di martedì 7 novembre i lavori, affidati alla ditta SATO srl di Ascoli Piceno che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 17,2% sull’importo a base di gara, per la realizzazione delle opere di completamento del piano particolareggiato della zona SS. Annunziata.

Si tratta di un intervento dal valore complessivo di 480.000 euro interamente finanziati con fondi comunali e atteso da molti anni dai residenti. Negli anni, infatti, la realizzazione degli edifici non è andata di pari passo con quella delle opere di urbanizzazione: l’area interessata di via La Malfa, nel tratto che si estende da via Terracini a via Gonella, si caratterizza da sempre per una viabilità da completare e con uno spazio ad uso pubblico privo di illuminazione, di segnaletica stradale e di delimitazione degli spazi verdi.

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di strada posta a ovest della lottizzazione che fiancheggia le aree del campo da rugby, la sistemazione di tutta la viabilità interna attraverso la cordolatura delle aree verdi, la sistemazione della pavimentazione stradale con idoneo manto bituminoso, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, la realizzazione di parte della pubblica illuminazione, il controllo e l’incremento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, la piantumazione delle aree verdi.

“Era un impegno preso con il quartiere dell’Agraria e in particolare con coloro che abitano e vivono il comparto della zona SS. Annunziata – dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Antonio Capriotti – negli anni la situazione si è andata aggravando e, non appena ci siamo insediati, abbiamo posto il problema tra le priorità da risolvere. Contiamo, salvo imprevisti, di riconsegnare al quartiere per la primavera 2024 spazi pubblici ordinati e soprattutto fruibili”.