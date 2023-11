Teramo Basket: Moro 1, Mastrodomenico 17, Di Giandomenico 13, Conti, Lezonio 14, Di Giorgio 12, Scafidi 22, De Luca 9, Caccioni ne, Lanzillotto.

Infoservice Sambenedettese Basket: Attili 14, Fazzini, Di Monte, Pulsoni, Ancillai 9, Maiorana Liga 4, Menzietti ne, Cardenas 35, L’Innocente 7, Feliziani ne, Micucci ne, Bassetti 13.

Parziali: 15-22, 15-19, 27-13, 31-28.

Progressivi: 15-22, 30-41, 57-54, 88-82.

TERAMO – Sfiora l’impresa l’infoservice Sambenedettese Basket sul campo del Teramo. I rossoblù di Coach Micucci pagano uno sfortunato terzo periodo di gioco al termine di una gara ben giocata e condotta per tutto il primo tempo.

Partiva subito forte l’Infoservice che chiudeva il primo periodo di gioco sul 15-22 con i canestri di Bassetti ed Attili. Non cambiava lo spartito nel secondo quarto con Cardenas a trascinare la Sambenedettese che aumentava il vantaggio fino al 30-41.

Nel terzo periodo di gioco la stanchezza per il turno infrasettimanale e le rotazioni ancora più accorciate per i problemi di falli erano determinanti ed il Teramo chiudeva in vantaggio 57-54.

Nel quarto periodo di gioco l’Infoservice provava con tutte le proprie forze a riprendere in mano la partita ma il Teramo con un’ottima precisione balistica da tre punti e dai tiri liberi chiudeva l’incontro sull’88-82.

Per l’Infoservice Sambenedettese Basket si torna finalmente ad una settimana di lavoro in palestra regolare e la prossima gara è in programma sabato 11 novembre, ancora in trasferta a Torre de’ Passeri.