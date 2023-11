Video di Mauro Vannini

NOTARESCO – Mister Lauro: “Dispiace non aver fatto il 2-0 che avrebbe chiuso i conti, abbiamo preso un gol che non avremmo dovuto prendere. Anche il calcio d’angolo è stato concesso per una nostra leggerezza. Mi aspettavo una partita tosta, loro hanno qualità, però non hanno avuto grandi occasioni da gol. I ragazzi sono stati talmente bravi che dispiace andare via da qui con solo un punto”.

Mister Bruno: “Era la terza partita in una settimana, sono contento perchè i ragazzi hanno fatto una buona gara. Potevamo sfruttare meglio anche qualche ripartenza nel finale, ma il pari è giusto. L’abbiamo preparata bene, cercando di limitarli in quelle che sono le loro forze. Il rigore su Battista? Non l’ho visto ero lontano, mi rifaccio alle decisioni dell’arbitro.

Scimia: “Abbiamo concesso poco, solo un calcio piazzato e abbiamo subito il gol del pareggio. C’è un po’ di rammarico, ma dobbiamo continuare a testa alta ed essere soddisfatti della prestazione. Pressione della classifica? Siamo ancora all’inizio, restiamo sereni e pensiamo partita per partita”.