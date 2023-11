NOTARESCO – Tutto pronto al “Savini” per Notaresco-Samb.

NOTE

Padroni di casa casa in maglia rossoblu, ospiti in casacca bianca. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’alluvione in Toscana. Arbitro: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia. Assistenti: Vincenzo Ferrara di Castellammare di Stabia e Angelo Mazza di Reggio Calabria.

FORMAZIONI

NOTARESCO (4-3-3): 1 Curtosi, 2 Pulsoni, 3 Zugaro, 4 Di Bartolo, 5 Casella (c), 6 Ferri, 7 Marrancone, 8 Tringali, 9 Bellini, 10 Bonfiglio, 11 Scipioni. All: Bruno. A disp: 12 Barzanti, 13 Campestre, 14 Antezza, 15 Cotugno, 16 Saccomanni, 17 Braghini, 18 Patrizi, 19 Ranieri, 20 Forcini

US SAMBENEDETTESE (4-3-3): 1 Coco; 15 Zoboletti, 5 Sbardella, 23 Sirri (c), 3 Pagliari; 14 Barberini, 6 Arrigoni, 8 Scimia; 77 Cardoni, 11 Battista, 10 Alessandro. All. Lauro A disp: 22 Pinto, 9 Tomassini, 17 Pezzola, 19 Evangelisti, 21 Romairone, 24 Pietropaolo, 32 Chiatante, 33 Orfano, 82 Lonardo

ANGOLI 2-4

AMMONITI Scimia (N)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ Punizione Samb dalla trequarti. Arrigoni in mezzo, Curtoni smanaccia.

3′ Angolo Notaresco, sugli sviluppi Ferri prova la girata di testa ma è tutto fermo per offside.

4′ Battista finisce a terra al limite dell’area, per l’arbitro non c’è nulla.

7′ Tiro provato da Marrancone troppo defilato per impensierire Coco.

9′ Punizione Samb dalla trequarti. Arrigoni batte corto per Pagliari che crossa, si alza bene la difesa di casa che mette Zoboletti in fuorigioco.

10′ Altra punizione per i rossoblu, stavolta da destra: Arrigoni in area per le torri ma la difesa abruzzese respinge.

12′ Bonfiglio crossa per Marrancone da una fascia all’altra. Palla troppo lunga che si spegne sul fondo.

16′ SAMB IN VANTAGGIO: clamoroso errore di costruzione dal basso del Notaresco, il portiere Curtoni scivola e lascia la sfera a Battista che a porta vuota deve solo ringraziare e appoggiare in rete. 0-1.

23′ Tentativo di Marrancone, ma la difesa della Samb è attenta.

30′ Gioco molto spezzettato, Samb in possesso di palla.

34′ Ammonito Scimia, per un fallo tattico in una ripartenza abruzzese.

37′ Bella azione personale di Scimia che entra in area e viene chiuso all’ultimo in corner.

38′ Corner non sfruttato a dovere dai rossoblu.

39′ PARI NOTARESCO: corner da destra di Tringoni, rimesso in mezzo da Ferri e girato in rete di prima intenzione da Belloni. 1-1.

41′ Altro corner per i padroni di casa che provano lo schema, ma stavolta la Samb allontana.

43′ Insiste il Notaresco che conquista un altro tiro dalla bandierina, cross di Tringoni però fuori misura.

45′ Fine primo tempo, 1-1.