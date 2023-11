SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le sensazioni e le dichiarazioni di mister Lauro alla vigilia della trasferta di Notaresco.

“Mi aspetto una partita complicata contro un avversario in salute sia fisicamente che mentalmente, giocano bene a calcio. Sono tosti, dovremo fare una prestazione importante. Le nostre tre vittorie consecutive ci danno fiducia, dobbiamo continuare il nostro percorso. Domani servirà la partita perfetta, abbiamo avuto pochi giorni per prepararla ma vale anche per gli avversari, ci arriviamo pronti mentalmente. Infermeria? Nessuna novità, ho a disposizione gli stessi della gara col Termoli. Tifosi? Ci daranno una grossa spinta, dovremo essere bravi a dar seguito a questo entusiasmo”.