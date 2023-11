DisAppunti Quotidiani – Guarda il DisAppunto del direttore Nazzareno Perotti.

Alla vigilia del match contro il Notaresco, i ragazzi di mister Lauro non dovranno abbassare la guardia. Non solo perchè difronte troveranno una delle squadre più in forma del momento, ma anche perchè il “Savini” negli scorsi anni è sempre stato un tabù per la Samb.