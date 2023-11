GROTTAMMARE – “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

L’articolo 11 della Costituzione ispira e accompagna il programma cittadino del IV Novembre. Le celebrazioni sono organizzate dalla Presidenza del Consiglio comunale che invita la cittadinanza a partecipare agli eventi fissati al giorno della ricorrenza, sabato 4 novembre, ed ai quali prenderanno parte anche i ragazzi delle scuole grottammaresi.

Per l’occasione, verranno presentati i manifesti patriottici risalenti alla Prima guerra mondiale provenienti dall’Archivio della famiglia Speranza, donati recentemente alla Città di Grottammare.

Il programma delle celebrazioni si aprirà alle ore 10.30, davanti al Monumento ai Caduti nella Pineta Ricciotti, dove avverrà l’incontro tra le autorità civili e militari e le associazioni.

Proseguirà nella Chiesa San Pio V, alle ore 11, per un momento di raccoglimento e commemorazione dei caduti.

L’iniziativa avrà il suo culmine in via Garibaldi, per l’omaggio ai grottammaresi ricordati nel monumento del piazzale della scuola “Giuseppe Speranza”, con la deposizione di una corona di alloro.

Il concerto della Corale Sisto V aprirà gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e degli studenti delle scuole, che chiuderanno le celebrazioni con riflessioni sulla pace.

Databili all’anno 1915, i manifesti che verranno presentati nel corso dell’iniziativa costituiscono testimonianze originali di storia locale che la signora Antonella Speranza ha voluto condividere con la cittadinanza attraverso una donazione al Comune.

L’atto segue alla costituzione, sempre su donazione degli eredi, del fondo archivistico “Giuseppe Speranza e Donatella Laurenzi” conservato nell’Archivio Storico Comunale.

Per visualizzare il programma della giornata clicca qui.