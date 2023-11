SAN BENEDETTO – Con il centenario della nascita di Maria Callas, nella stagione teatrale 2023/2024, Caleidoscopio ricorda una delle voci più talentuose e note del secolo scorso. Interpretazioni potenti, che risuonarono in tutto il mondo, di cui ancora oggi sentiamo l’eco, l’hanno resa “Divina” e una delle poche cantanti che hanno raggiunto la fama internazionale nella lirica, poiché nell’ambito della cultura come in tanti altri, le donne hanno faticato e faticano ancora ad emergere, anche se in possesso di qualità eccezionali.

La IX stagione del Cineteatro San Filippo Neri celebra la forza di rompere gli schemi, di mostrare il proprio talento e di usare la propria voce, che nel teatro è fondamentale. La voce è lo strumento con cui gli attori trasmettono le proprie emozioni e le proprie idee al pubblico, e Caleidoscopio vuole dare il meritato spazio per esprimersi a realtà anche piccole e vicine, che giocano un ruolo centrale nell’allargare gli orizzonti della comunità locale e non solo. Una stagione di spettacoli per spingere noi tutti a prendere aria e a far vibrare le nostre corde vocali, con le quali siamo capaci di provocare un fremito in tutto il corpo quando tiriamo fuori ciò che abbiamo da dire, su un palco e nella vita.