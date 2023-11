ASCOLI PICENO – Interventi per il maltempo nel Piceno, le forti raffiche di vento della notte appena trascorsa hanno costretto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ascoli a circa 20 operazioni volte a intervenire in varie zone dell’interno in cui le condizioni meteo hanno provocato la caduta di piante (come accaduto a Force) e di arredi urbani.

Si prevedono altri interventi di messa in sicurezza da parte dei pompieri nell’arco della giornata di oggi. La maggior parte delle operazioni, come anticipato, hanno riguardato l’interno e la Vallata del Tronto, mentre l’area costiera non ha destato particolari preoccupazioni.