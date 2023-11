Workshop, visite guidate, performance, incontri con esperti, aperitivi tematici e molte altre attività al centro della due giorni di “Benvenuti in Atelier”, l’iniziativa in programma sabato 4 e domenica 5 novembre su tutto il territorio italiano, promossa da Cna Federmoda Nazionale per raccontare al grande pubblico la qualità, la creatività, la bellezza, ed il saper fare che stanno alla base del successo del made in Italy.

Arte e artigianato che si fondono in una filiera capillare e interconnessa del “fatto a mano” utilizzando materiali tradizionali, ma anche materiali green e nuove tecnologie. Aderendo a Benvenuti in Atelier, la Cna di Ascoli Piceno intende proporre a utenti, consumatori e visitatori delle città e dei borghi del territorio un percorso immersivo nel made in Italy del Piceno, offrendo un’esclusiva occasione per ammirare le qualità dell’artigianato e delle piccole imprese che operano nella moda e conoscere più da vicino i protagonisti che, con talento, passione e impegno, tengono alto il valore e l’immagine delle nostre produzioni in ogni angolo del pianeta.

Un fine settimana interamente dedicato alla moda, che coinvolgerà direttamente atelier, sartorie e laboratori di accessori del Piceno, focalizzando l’attenzione sulla creazione del figurino, la modellazione drappeggio, le tecniche di finitura manuali e lavorazioni da scoprire e ammirare tra i racconti, le dimostrazioni e i mini stage organizzati dagli atelier del territorio per consolidare la sinergia tra artigianato, formazione e turismo esperienziale.

In fondo, il sistema della moda marchigiana, può contare su ben 16.965 imprese che, nei primi sei mesi del 2023 hanno fatto registrare, nel 31,4% dei casi, un’attività in crescita nel settore tessile (dati Ebam).

Per quanto riguarda i mercati esteri, i prodotti marchigiani si confermano un punto di riferimento per il fashion internazionale, come dimostrano i significativi aumenti sul fronte export: +19,8% per l’abbigliamento nel primo semestre 2023, +14,8% per il calzaturiero.

«“Benvenuti in Atelier” rappresenta un’importante opportunità per valorizzare le eccellenze del fashion attive sul territorio e avvicinare ulteriormente il Piceno, e non solo, ai nostri maestri della moda e alla loro visione di impresa e artigianato – dichiarano Francesco Balloni e Arianna Trillini, rispettivamente direttore e presidente della CNA di Ascoli Piceno – Oltre a trasmettere il saper fare tipico della nostra provincia, attraverso dei momenti di condivisione con il pubblico le imprese coinvolte potranno mostrare concretamente l’estro, la passione e la qualità che da sempre contraddistinguono le produzioni del Piceno, ma anche le difficoltà e l’impegno che si celano dietro la creazione di un capo».

«Le nostre imprese hanno aderito con entusiasmo a un’iniziativa di carattere nazionale, volta a esaltare le peculiarità artigianali di ogni territorio nel campo della moda – affermano Doriana Marini e Irene Cicchiello, rispettivamente presidente CNA Federmoda Marche e responsabile CNA Federmoda Ascoli Piceno – Abbiamo la fortuna di poter contare su dei professionisti conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, che nel fine settimana apriranno atelier e laboratori al pubblico per una due giorni ad alta vocazione turistica oltre che artigianale».

Ecco l’elenco delle aziende associate alla CNA di Ascoli Piceno che aderiscono al progetto:

L’ASOLA di Angela Malizia

Via Manzoni 42, Grottammare

Sabato 4 novembre, dalle 16 alle 19

“Quando l’estro prende forma”: dimostrazione di cucito creativo e creazione di piccoli oggetti, di uso quotidiano e non. Ai partecipanti sarà offerto un piccolo gadget.

ATELIER VITTORIO CAMAIANI

Via Enrico Toti 86, San Benedetto del Tronto

Sabato 4 novembre, dalle 16 alle 19

“Dal bozzetto al capo finito, creatività e sartoria per un capo unico”: come nasce una collezione sartoriale. In programma una degustazione di vini locali offerti dalla cantina Ciuciù.

DIENPI SRL E DO QUALITY con il marchio CRISTIANO TORRICELLI

Via Pontida 7, San Benedetto del Tronto

Sabato 4 novembre e domenica 5 novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30

Visita guidata in azienda con spiegazione delle tipologie di lavorazioni che vengono eseguite su tutti i tipi di tessuti e materiali. Dimostrazione sulla creazione e realizzazione di capi in pelle, dal bozzetto al trattamento della pelle, decorazione e finitura. In programma una degustazione di vini con assaggi vari di produttori locali e la possibilità, per i più giovani, di candidarsi per stage aziendali come ricamatori, stampatori, tagliatori e modellisti.

CHICéCHIC di Delia Di Marco

Via Cairoli 14, Ascoli Piceno

Sabato 4 e domenica 5 novembre, dalle 16 alle 20

La creatività della titolare darà nuova vita a vecchi gioielli e monili, reinventandoli e impreziosendoli in atelier. Ai visitatori sarà offerto un calice di vino.

WUDAWU

Via Mutilati del Lavoro, Castel di Lama

Sabato 4 e domenica 5 novembre, dalle 16 alle 20

Visita guidata del laboratorio e dello show room: Lo staff di Wudawu accompagnerà i clienti in una visita guidata dello showroom e del laboratorio, nel corso della quale sarà possibile scoprire come un accessorio moda prende forma e viene personalizzato in base alle richieste.