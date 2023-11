Gli uomini di Lauro torneranno in campo domenica prossima, 5 Novembre allo stadio “Savini” per sfidare il Notaresco.

La squadra abruzzese, con 14 punti nelle ultime 6 partite, insidia la zona Play-Off, 14 reti fatte e 14 subite, non sembra avere una difesa impenetrabile, ma a pesare sono sicuramente i 6 gol subiti dal Roma City la prima di Campionato. Una sola vittoria in casa, ma non per questo bisogna abbassare la guardia.

Da tenere d’occhio, Nicolas Belloni, che con 4 reti è il cannoniere della squadra, e Francesco Bonfiglio a quota 3.

Per raggiungere lo stadio, dall’Uscita A14 Mosciano Sant’Angelo, girare a sinistra e proseguire verso sud in direzione Notaresco, seguire le indicazioni per il centro, poi per il campo sportivo. Sold Out per i Biglietti destinati al settore ospiti.