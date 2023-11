INFOSERVICE SAMBENEDETTESE: Micucci, Feliziani, Di Monte, Menzietti, Ndoj 3, Ancillai 11, Bassetti 19, Attili 25, Cardenas 20, L’Innocente 4, Maiorana Liga 4, Pulsoni. All. Micucci

ROSETO BASKET ACADEMY: Pennacchia 6, Lipskyi 6, Incoronato, Pavone 6, Marcucci 2, Laraia 4, Vegliò, Velimirovic 14, Dinoia 2, Ototaro 15, Filippozzi 2, Alosy. All. Rossi

Parziali: 16-11, 16-14, 27-12, 27-20.

Progressivi: 16-11, 32-25, 59-37, 86-57.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terza vittoria consecutiva per l’Infoservice Sambenedettese Basket che davanti ad un grande pubblico schianta la Roseto Academy con un eloquente e incontestabile 86-57.

Ottima prova dei rossoblù che alla terza prova in sei giorni hanno mostrato un po’ di stanchezza nel solo secondo quarto per poi scappare via dopo la pausa chiudendo con un chiaro scarto di 29 punti. Per l’Infoservice 25 punti di Attili, 20 di Cardenas e 19 di Bassetti. A margine dell’incontro è andata in scena la festa dei bambini dei centri minibasket riconosciuti dalla Sambenedettese Basket Academy (Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball ed Acquaviva Basket). Tantissimi i bambini presenti alla festa di Halloween con le migliori e più spaventose maschere che sono state premiate.

I rossoblù torneranno in campo già sabato 4 novembre in trasferta contro il Teramo Basket con al momento le squadre appaiate al quarto posto in classifica.