San Benedetto, affidati lavori per oltre nove milioni di euro da nord a sud della città

Si tratta di cinque opere pubbliche che godono di finanziamenti PNRR. Spazzafumo: "Apriranno i cantieri che segneranno un passaggio che non esito a definire epocale per la città, visto che parliamo di oltre 9 milioni di lavori in tutta la città, dal Ballarin a nord a via Alfortville a sud”

di Redazione