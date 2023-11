Concordia di San Benedetto, si apre venerdì 27 ottobre la nuova stagione teatrale

Sarà "Uomo e galantuomo" di Eduardo De Filippo, portato in scena dal suo allievo Geppy Gleijeses, a inaugurare l'interessante e variegato cartellone 2023/2024, che comprende sette spettacoli in doppia replica e tre del programma per ragazzi "Domenica in famiglia"

di Elvira Apone