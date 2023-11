MONSAMPOLO DEL TRONTO – Conad Adriatico aderisce anche quest’anno all’iniziativa di collezionamento sostenibile “Una collezione da favola” realizzata in collaborazione con Egan, azienda marchigiana leader dell’home decor.

Dal 30 ottobre al 10 dicembre 2023, i clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi GOOFI, ispirati ai personaggi delle fiabe più classiche, ideali da utilizzare per la decorazione come addobbi per l’albero di Natale, segnaposto per tavola oppure chiudi pacco.

L’attenzione alla sostenibilità è ancora una volta protagonista dell’iniziativa: ogni soggetto è infatti realizzato in plastica (ABS) 100% riciclata e confezionato in buste singole realizzate in carta certificata FSC, a dimostrazione dell’impegno di Conad ed Egan nell’adottare pratiche responsabili per l’ambiente. Grazie al prezioso contributo dei clienti e alla loro generosità, l’iniziativa virtuosa di collezionamento, promossa da Conad Adriatico sui territori di Marche (province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona città e alcuni Comuni della provincia stessa), Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, abbraccia anche la solidarietà.

Per ogni premio distribuito Conad Adriatico devolverà 50 centesimi a favore di 5 ospedali nelle Regioni in cui opera per finanziare i reparti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

Antonio Di Fernando, Amministratore Delegato di Conad Adriatico, ha dichiarato: “La scelta di sostenere iniziative come questa riflette profondamente la nostra visione e il nostro modo di fare impresa. Crediamo fermamente nella sostenibilità come pilastro fondamentale dell’agire aziendale, intesa come un impegno che abbraccia ogni aspetto della comunità in cui operiamo. Questa collaborazione rappresenta, per noi, un ulteriore passo nella direzione di un’impresa che non si limita al business, ma che cerca attivamente di avere un impatto positivo sulla società. La nostra missione è sempre stata quella di costruire legami duraturi con le comunità locali, sostenendo progetti che facciano la differenza nella vita delle persone. È in quest’ottica che l’iniziativa GOOFI by Egan si inserisce perfettamente nel nostro impegno quotidiano, unendo qualità, sostenibilità e solidarietà, con l’obiettivo di creare valore concreto e duraturo per tutti.”

Questa iniziativa si inserisce in un progetto di Conad avviato a livello nazionale a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici: negli ultimi due anni Conad ha devoluto 4,1 milioni di euro in questo ambito.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

Gli ospedali e i reparti pediatrici interessati dalle donazioni sono: