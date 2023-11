FERMO – Nella mattinata di giovedì 2 novembre, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo, si è tenuta una cerimonia di commemorazione dei caduti e defunti dell’Arma.

Il Comandante Provinciale, alla presenza dei famigliari dei caduti, tra i presenti, la Signora Tegazi Maria e il Signor Tegazi Mario, sorella e fratello del Carabiniere Tegazi Graziano, originario di Petritoli e deceduto in servizio il 12.07.1969 e la Signora Ricci Laura vedova del Maresciallo Mazzolini Egisto, già Comandante della Stazione di Porto San Giorgio, scomparso nel 2013, ha ricordato l’eroico sacrificio dell’Appuntato medaglia d’oro al Valor Militare Alfredo Beni. A lui è intitolato il Comando Provinciale, barbaramente trucidato a Porto San Giorgio il 18 maggio 1977 da alcuni malviventi.

È quindi seguita la deposizione di una corona, accompagnata da una benedizione e da un momento di raccoglimento e preghiera officiati da Frate Lorenzo del Convento dei Francescani di Fermo in ricordo dei carabinieri recentemente scomparsi, tra i quali il Capitano Oskar Luciani.

Alla cerimonia erano altresì presenti i presidenti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Fermo, Luogotenente Benedetto Capponi e Luogotenente Michele Losito per quella di Montegiorgio, con alcuni soci in rappresentanza. Insieme continuano a diffondere la cultura della legalità nelle comunità in cui operano, prestando la loro volontaria assistenza in tante diverse occasioni.

Il Colonnello Troiani, nel suo saluto, ha desiderato evidenziare l’importanza dell’impegno e del sacrificio dei carabinieri nel quotidiano servizio che, nel caso dell’Appuntato Beni, ha superato persino l’istinto di sopravvivenza attraverso un gesto d’amore, un sigillo di eternità, un dono che nel giorno dedicato alla memoria indica chiaramente la via da percorrere. Le qualità umane dei nostri caduti che appartenevano a loro ora sono consegnate a noi e chiedono di essere assunte e agite. Solo così loro continuano a esistere attraverso le nostre vite, rendendoci più umani e vicini al prossimo.