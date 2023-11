SAN BENEDETTO – Il nostro “MAGAZINE Scienziati nel Pallone”, l’ultima iniziativa di Riviera oggi Srl, è giunta alla nona edizione ma ha già ottenuto tanti apprezzamenti dagli sportivi sambenedettesi e non solo.

Per la sua completezza, per chi vuole farsi un comodo archivio che parli di Sambenedettese Calcio ma anche, e sempre di più, di altri sport e delle vicende cittadine, sociali e politiche, più interessanti.

Il formato cartaceo è disponibile in più copie per i locali pubblici che, abbonandosi, rendono un servizio utile ai propri clienti. Chi è interessato può chiamare al 388 6595011. Ma si può acquistare anche in edicola al costo di un solo euro.

Con un’altra novità: lo stesso giornale, su richiesta, potrà essere letto nel formato Pdf la sera stessa dopo le partite della Sambenedettese calcio per conservarlo nel proprio archivio digitale. Il costo da settembre a maggio è di soli 15 euro per almeno 40 uscite. Per chi si abbona adesso solo 10 euro. Per la ricevuta o fattura si può passare nella nostra redazione (via A. Manzoni 27 Grottammare: 0735 585706) oppure fare un bonifico all’Iban IT25O 05424 24400 000001000261.

Ecco un breve sommario del numero 1326:

In PRIMA PAGINA il titolo e la foto più significativa, la classifica completa, il tabellino della gara Sambenedettese-Termoli 3-1.

A PAGINA 2 Note, cronaca, commento, foto e IL PUNTO del direttore.

A PAGINA 3 le pagelle dei rossoblu firmate Walter Del Gatto e classifica di rendimento. Una foto, i voti degli avversari e indicazioni del prossimo avversario (Notaresco).

A PAGINA 4 Tutti i risultati calcistici dalla Terza Categoria alla serie A

A PAGINA 5 le interviste post gara, “Sasso in campo” di Giuseppe Buscemi, “Avevano detto” da parte dei due allenatori.

A PAGINA 6 il Magazine diventa interattivo perchè tramite la telecamera del vostro smartphone (puntando il qr code) potete accedere ai servizi più interessanti della settimana su www.rivieraoggi.it, l’edizione on line che è raggiungibile per intero, cliccando sul qr code a fianco della testata.

A PAGINA 7 tanti numeri e classifiche: i gol delle altre partite e la classifica marcatori del girone F di serie D, l’elenco dei migliori in campo, tutti i gol dei rossoblu, le presenze da titolari e dalla panchina, i rossoblu ammoniti e espulsi. E un interessantissimo paragone, viste le ambizioni della società di Vittorio Massi, con la nona giornata dei tre tornei di serie D precedenti vinti con Luciano Gaucci, Roberto Pignotti e Franco Fedeli. Soltanto tre volte nelle 14 presenze della Samb in Quarta Serie.

A PAGINA 8 l’iniziativa dedicata a chi va allo stadio. Una foto del pubblico sopra a tutti i potenziali risultati. Chi capiterà in quello giusto riceverà un premio. E in basso il dolce ricordo della Samb di 40 anni fa.

Provare per credere e, se volete, suggeriteci nuove rubriche sia sportive che non. Grazie