FERMO – Alla settima edizione del Festival della Scienza di Fermo “Fermhamente”, ha partecipato anche la classe III M del Liceo scientifico “Rosetti” di San Benedetto del Tronto. L’evento, promosso dal Comune di Fermo, si è svolto dal 19 al 22 ottobre in tutta la città con svariati progetti, tra cui conferenze e laboratori, organizzati da scuole, università, istituzioni culturali, enti, associazioni. In particolare gli studenti hanno presentato le loro attività in Piazza del Popolo la mattina di sabato 21, collaborando con la classe V DSM del Liceo Scientifico “Calzecchi Onesti” di Fermo. I ragazzi hanno sono stati accompagnati dalla professoressa Paola Palestini e dal professor Luciano Zazzetti. Presente anche la professoressa Sonia L’Innocente, docente UNICAM, referente dei Licei Matematici delle Marche, che ha manifestato tutta la sua soddisfazione per l’ottima performance degli studenti, in un ben organizzato lavoro di squadra svolto con i ragazzi degli altri licei matematici di Fermo e Macerata.

“Abbiamo partecipato con grande entusiasmo a Fermhamente, il Festival indirizzato agli studenti di tutte le età, con lo scopo di avvicinarli alla matematica e alla scienza in maniera alternativa alla tradizionale metodologia scolastica – hanno commentato i ragazzi-. Il nostro compito è stato animare il laboratorio didattico “In volo con la matematica”, una sorta di viaggio tra cinque postazioni, una per ogni continente, presso le quali i concorrenti delle scuole secondarie di primo grado di Fermo erano invitati a risolvere quesiti di geometria, aritmetica modulare, combinatoria, logica, crittografia, preparati nelle ore di potenziamento del Liceo matematico coordinato dalla professoressa Paola Palestini. Parte del lavoro è stata indirizzata anche alla realizzazione del materiale grafico necessario all’evento: biglietti aerei, passaporti, cartoline ed adesivi per segnare i punti, prodotti nelle ore curriculari di Disegno e Storia dell’Arte, sotto la guida della professoressa Genoveffa Simone.

Questa esperienza ha rappresentato l’opportunità per noi ragazzi dell’indirizzo matematico di confrontarci con altri studenti che frequentano lo stesso corso permettendoci di entrare ancora meglio nello spirito collaborativo proprio dei licei matematici italiani che, per loro natura, sono arricchiti da diversificate attività laboratoriali strutturate in una logica operativa e di problem solving che ci appassiona. Al tempo stesso l’occasione ha consentito a tutti noi di metterci in gioco, improvvisandoci hostess e stewart per un giorno!”.