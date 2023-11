L’AQUILA – “L’Aquila 1927 comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di responsabile tecnico il mister Massimo Epifani. A lui va il ringraziamento per i successi ottenuti e l’augurio per le migliori fortune professionali”.

Così il club pochi minuti fa in un comunicato ufficiale.

Al tecnico che ha portato gli abruzzesi in Serie D, non è bastato il successo in trasferta a Fano per guadagnarsi la fiducia della dirigenza. Epifani lascia la panchina dell’Aquila con 14 punti in 9 gare (4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte”. La Samb affronterà L’Aquila al Riviera il prossimo 26 novembre.