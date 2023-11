SAN BENEDETTO – I consiglieri di opposizione Paolo Canducci, Annalisa Marchegiani, Aurora Bottiglieri, Luciana Barlocci, Giorgio De Vecchis, Simone De vecchis, in considerazione dei disagi arrecati alla cittadina nel corso dell’ultima estate, presentano una mozione per la modifica del “Regolamento per la disciplina di sagre, feste ed altre manifestazioni analoghe nel territorio comunale”.

Di seguito il testo della Mozione che sarà presentata al prossimo consiglio comunale

«Premesso che:

Dal mese di giugno al mese di settembre 2023 sono stati organizzati, co-organizzati, autorizzati e/o patrocinati dall’Amministrazione Comunale ben 18 eventi enogastronomici con somministrazione temporanea di alimenti e bevande, incluse le mostre mercato di prodotti alimentari;

tutti questi eventi sono stati localizzati nel centro cittadino, tra viale Buozzi, Piazza Giorgini, Piazza Matteotti e Viale S. Moretti, trasformandolo in un vero e proprio Ristorante all’aperto;

Considerato che:

Tali eventi hanno caratterizzato e impegnato la quasi totalità dei fine settimana della stagione estiva 2023;

Che molti di questi eventi, fiere mercato, sagre, street food non rappresentavano <<espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale>>, né costituivano <<un veicolo importante di promozione dei prodotti tipici eno-gastronomici del territorio, nonché un richiamo a flussi turistici sempre più interessati alla riscoperta delle tradizioni e delle realtà locali>> come disposto dall’art. 1 del “regolamento per la disciplina di sagre, feste ed altre manifestazioni analoghe nel territorio comunale” , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27 maggio 2017 e come richiamato e disciplinato dalla L. R. n. 30 del 20.10.2017;

Alcuni di questi eventi come ad esempio la manifestazione della Coldiretti, hanno creato notevoli disagi a cittadini, commercianti e turisti, impegnando per oltre due settimane non solo l'isola pedonale ma anche aree normalmente destinate a parcheggio ed aree verdi, in deroga a quanto disposto dall'art. 4 del suindicato Regolamento;

Visto che

la presenza costante di eventi con somministrazione di alimenti e bevande, l’occupazione con stand, palchi, transenne delle principali vie e piazze del centro cittadino, le attività di montaggio e smontaggio delle attrezzature hanno arrecato notevoli disagi ai commercianti e alle attività di ristorazione del centro cittadino e aree limitrofe, tanto da spingerli a raccogliere le firme e chiedere un incontro al Sindaco per invitarlo a evitare per la prossima stagione estiva il ripetersi dei medesimi fatti;

i commercianti, oltre a lamentare l’eccessivo numero di eventi anche di grandi dimensioni concentrati nei mesi di luglio e agosto e la somministrazione di alimenti e bevandecon offerta di menù completi a meno di 10 euro, hanno sottolineato la scarsa attrattività di molti di questi eventi, e soprattutto lo scarso, per non dire nullo, coinvolgimento nella programmazione e scelta degli eventi stessi, evidenziando gli alti costi da loro sostenuti per canoni di locazione, occupazione suolo pubblico e tassa rifiuti;

Ritenuto che:

sia necessario, al fine di evitare il ripetersi delle stesse problematiche, intervenire apportando modifiche al “regolamento per la disciplina di sagre, feste ed altre manifestazioni analoghe nel territorio comunale”, escludendo le aree del centro cittadino, le aree verdi e i parcheggi dagli spazi concedibili nei mesi di luglio e agosto, fatta eccezione per la festa della Madonna della Marina;

Impegna il Sindaco, la Giunta e lo stesso Consiglio Comunale