SAN BENEDETTO – Il consigliere Paolo Canducci Porta all’attenzione del Sindaco due questioni: la scelta del sito per il nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco e e propone di utilizzare le “Palazzine Santarelli” come nuova sede del Commissariato.

“Dal mese di giugno 2023 l’Amministrazione ha aperto un confronto con l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche per l’individuazione di un’area nel territorio comunale ove ubicare la nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto- premette il capogruppo dei Verdi -a seguito di sopralluoghi, l’Amministrazione individuava e proponeva all’Agenzia del Demanio l’area sita in Viale dello Sport di proprietà della Nidis srl, poi con una successiva comunicazione proponeva un’altra area sempre in Viale dello Sport, di cui alla data della comunicazione non era ancora definita la proprietà.”

Il consigliere rileva inoltre: « La Nidis srl ha manifestato la propria disponibilità a pervenire a un’intesa con il Comune per la cessione dell’area di Sua proprietà, la Sideralba SpA anch’essa ha manifestato la disponibilità a cedere un’altra area in Zona Brancadoro, pur precisando di essere ancora in attesa dal Tribunale di Ascoli Piceno del decreto di trasferimento della proprietà e condizionando la cessione ad una valorizzazione urbanistica delle restanti porzioni dell’area, con approvazione delle soluzioni progettuali che saranno presentate e concordate con gli uffici tecnici del Comune.»

Canducci si rivolge al sindaco chiedendo: ” È intenzione dell’Amministrazione acquisire una delle due aree proposte per trasferirle successivamente allo Stato per la realizzazione del nuovo Distaccamento VV.FF?

È intenzione dell’Amministrazione, in caso di scelta della porzione di area Brancadoro, accettare la condizione posta dalla Sideralba SpA per acconsentire alla cessione, e precisamente accogliere la per ora annunciata richiesta di valorizzazione urbanistica della restante porzione di area?»

Altra questione riguarda il nuovo Commissariato che verrebbe ubicato in un’area non edificata in zona porto.

«Ho appreso dagli organi di Stampa locale – dichiara il Consigliere – che verrà realizzato il nuovo Commissariato in ambito portuale e precisamente nell’area libera tra Viale Marinai d’Italia e Via V. Pisani;che la Questura di Ascoli Piceno lo scorso 31 agosto presentava istanza alla Capitaneria di Porto per la consegna della suindicata area demaniale”

La proposta dei Verdi è quella di non edificare nuove aree

«È già esistente un edificio inutilizzato da anni e sito tra Via C. Colombo e via Pigafetta, noto come “Palazzine Santarelli” – rileva Canducci – L’individuazione del sopraindicato immobile quale nuova sede del Commissariato risolverebbe un annoso problema di decoro e sicurezza, più volte segnalato al Prefetto e garantirebbe al Commissariato una sede di grande rilievo e ben collegata con le principali infrastrutture viarie, oltre ad evitare ulteriore consumo di suolo »

Il consigliere chiede al Sindaco: «Se l’Amministrazione è stata coinvolta dalla Questura di Ascoli Piceno per l’individuazione di un’area dove realizzare il nuovo Commissariato; se l’Amministrazione ha proposto come possibile ubicazione le “Palazzine Santarelli”; se e quali azioni vorrà intraprendere l’Amministrazione per conseguire il fondamentale obiettivo di elevare a livello dirigenziale il Commissariato, così da consentire un aumento di organico considerevole e strutturato indispensabile per migliorare l’efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza.»