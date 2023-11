ATLETICO CENTOBUCHI: Tamburini, Delli Compagni (37’ st Mbjeshova), Filipponi, Veccia, De Cesaris (37’ st Marcozzi), Lanzano, Zadro (9’ st D’Intino), Pietropaolo, Cialini (15’ st Galli), D’Angelo (15’ st Liberati), Picciola.

A disposizione: Wade, Stacchiotti, Fabi Cannella, Cavallin. All.: Fusco

SANGIORGESE MONTERUBBIANESE: Pratljacic, Morelli (25’ st Di Leonardo), Andreozzi, Vicomandi, Perticarini, Strappa, Rossi, Shakaj, Ricci (12′ st Galli), Felloussa (9’ st Amadio), Marcelli (1’ st Tacchilei).

A disposizione: Grandi, D’Angelo. All.: Mengoni

Reti: 13’ pt, 45’ pt Cialini, 16’ pt Lanzano, 37’ pt Filipponi, 23’ st Picciola, 30’ st Galli.

Arbitro: Animento di Macerata

Note: Recupero: 1’+1’. Angoli: 3-3. Ammoniti: Filipponi

MARTINSICURO – L’Atletico Centobuchi passa al “Tommolini” e ribalta il risultato dell’andata dove la Sangiorgese Monterubbianese aveva vinto per 1-0. Nella gara odierna gli uomini di Fusco hanno superato gli ospiti per 5-1, risultato che permette di accedere ai quarti di finale.

La gara è stata giocata a tutto campo dopo un primo approccio degli ospiti in avanti con Ricci e Marcelli con la difesa locale ben organizzata a chiudere ogni pericolo. L’Atletico prende in mano il pallino del gioco e D’Angelo da buona posizione sulla sinistra manda il pallone leggermente alto sopra la porta ma è il preludio al gol che arriva subito dopo con Cialini che realizza la sua prima rete approfittando di un errore difensivo.

Il raddoppio arriva subito dopo a seguito di una rimessa in gioco dalla bandierina calciata in area da Picciola, irrompe Lanzano che devia il cuoio a rete per il 2-0. La reazione ospite non si fa attendere, ma Tamburini si fa trovare pronto. Il terzo gol arriva con D’Angelo sulla sinistra che offre un delizioso pallone per l’accorrente Filipponi che entrato in area lascia partire un preciso diagonale che termina in porta sul secondo palo.

Prima del riposo Cialini si presenta solo davanti alla porta e supera l’estremo difensore ospite mandando la palla all’incrocio dei pali per il 4-0. Nella ripresa la girandola delle sostituzioni e Liberati con un forte tiro di prima intenzione colpisce la traversa. La quinta rete arriva con Picciola che appostato dentro l’area fa partire un tiro preciso e fa 5-0. Qualche minuto dopo è Galli ad accorciare il risultato per la Sangiorgese Monterubbianese con un pallonetto superando Tamburini per il 5-1 finale.