PEDASO (FM) – I Carabinieri denunciano un uomo di 26 anni per lesioni personali aggravate: avrebbe colpito la parte offesa con una grossa padella. Segue la nota dell’Arma:

«Nei giorni scorsi, i militari della locale Stazione Carabinieri di Pedaso hanno concluso tempestivi accertamenti in seguito a una denuncia formale presentata da un residente di Campofilone (FM). Grazie a queste indagini, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino albanese classe 1997, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini hanno rivelato che pochi giorni prima, tra il soggetto deferito e il denunciante, si era verificato un alterco riguardante dissidi condominiali inerenti al parcheggio delle rispettive auto.

Durante l’alterco, il deferito ha colpito più volte la parte offesa con una grossa padella in metallo, provocandogli lesioni sia al capo che al corpo. In seguito all’aggressione, la vittima ha riportato lesioni lievi per le quali si è recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fermo per cure mediche, venendo sottoposta a una prognosi di 10 giorni.

A seguito dei risultati delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Pedaso hanno denunciato il soggetto alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate. La Procura è stata informata dell’accaduto dalla Stazione di Pedaso, che continua a seguire il caso. Questo intervento dei Carabinieri di Pedaso testimonia l’impegno costante nella tutela dei cittadini e nella lotta contro la violenza e la criminalità. Il Comando dei Carabinieri di Fermo continuerà a garantire la sicurezza della comunità, e a perseguire con determinazione coloro che commettono reati».