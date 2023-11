SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Andrea Arrigoni: “Menomale che ho segnato il rigore, altrimenti sarebbe diventata una maledizione. Essendo uno dei giocatori più esperti cerco di dare una mano ai ragazzi, leggendo i momenti della partita, guidando il centrocampo. Mi trovo bene sia a due che a tre, non è tanto questione di modulo ma di atteggiamento, sicuramente con l’uomo in più in mezzo abbiamo trovato equilibrio. Classifica? E’ presto per dire di aver fatto il solco, fa sicuramente piacere essere lì davanti ma in questo momento non conta. Nel primo tempo abbiamo approcciato bene, loro ci pressavano alti, nel secondo tempo siamo rientrati col piglio giusto. Notaresco? Sarà equilibrata, va preparata col massimo rispetto e consapevoli che servirà continuità. “.

Danilo Alessandro: “Il presidente Massi mi ha gettato del sale addosso dopo la partita col Monterotondo, ha portato bene (sorride n.d.r.). Giocando esterno ho toccato più palloni, era un momento difficile, venivo da partite in cui la palla non voleva entrare. Il rigore? Con Nazareno (Battista n.d.r.) ho un rapporto speciale, lui voleva calciare il rigore ma ha capito che in quel momento era giusto che lo tirasse Andrea (Arrigoni, autore del gol n.d.r.). E’ un periodo difficile, ringrazio tutti per essermi stati accanto, a livello personale è il momento più difficile della mia carriera. Ringrazio anche la curva che mi è stata sempre vicina. Il Termoli non merita la classifica che ha, nel secondo tempo siamo rientrati bene, siamo un gruppo unito. Nello spogliatoio quando ci guardiamo, sappiamo la responsabilità che abbiamo, altrimenti non saremmo venuti a giocare a San Benedetto. Stiamo creando qualcosa di importante, ma ci vuole equilibrio e pensare partita per partita. Pressione? Ce l’ha chi si alza alle 5 di mattina per portare mille euro al mese a casa, noi giochiamo in uno stadio in cui tutti vorrebbero essere”.