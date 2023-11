SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Lauro: “A inizio primo tempo non abbiamo fatto benissimo, facevamo fatica a recuperare palla alti. Ha pesato l’ansia da prestazione di dover vincere per forza, dobbiamo giocare a calcio con tranquillità e i risultati arrivano. La sostituzione di Tomassini? E’ stata una scelta tattica, facevamo fatica a verticalizzare e a trovare giocatori fra le linee. Avevo bisogno di un giocatore che venisse a legare di più il gioco, quindi ho accentrato Danilo e ho inserito Battista. Il rigorista? Ne abbiamo parlato dopo la partita di Monterotondo, Alessandro era d’accordo a lasciare il prossimo rigore ad Arrigoni con la massima serenità. Notaresco? Le partite sono tutte difficili, è un avversario complicato. Chiatante? E’ rientrato oggi dopo un infortunio, ha caratteristiche offensive, l’anno scorso ha fatto 10 gol a Gallipoli, è una soluzione under in più. La classifica, la guardiamo ma oggi non siamo neanche ad un terzo del campionato. Pensiamo a recuperare le forze per preparare la miglior formazione domenica”.

Corcione, giocatore Termoli: “Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa sono andati in vantaggio alla prima occasione e la partita si è messa in salita per noi. Il rigore? Sicuramente c’era, ma a mio avviso l’espulsione è eccessiva, una massima punizione esagerata. Nel complesso non abbiamo giocato male, stiamo cercando di migliorare, è stata una settimana difficile”.

Vitiello, attaccante Termoli: “L’anno scorso ero al Tolentino, emotivamente è stato un anno forte. Ho scelto Termoli perchè è una bella piazza e vogliamo salvarci. Il gol è arrivato troppo tardi su rigore, volevo lasciarlo a Vittorio Esposito, ma da ex non era facile per lui. Ad oggi non sappiamo ancora il nome del nuovo mister, la società sta prendendo tempo per fare una scelta”.