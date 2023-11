SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Termoli.

NOTE

Cielo coperto. Padroni di casa in maglia bianca, ospiti in giallorosso. Spettatori 5’700.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Coco 03, Pagliari 04, Sbardella, Arrigoni, Scimia (90′ Evangelisti 03), Tomassini (45′ Battista), Alessandro, Barberini, Zoboletti 05, Sirri, Cardoni 04 (75′ Chiatante 04). All. Maurizio Lauro. A disp. Pinto 03, Pezzola, Romairone, Pietropaolo 03, Orfano 05, Lonardo 05.

TERMOLI (4-5-1): Lombardo, Hutsol, Sicignano, Bentos (75′ Vitiello), Esposito, Corcione (54′ Hernandez), Garzia 04, Grossi, Rinella 04 (65′ Maiorino 03), Gabrielli 05 (78′ Rodriguez), Barchi 04. All. Antonello Spagnuolo. A disp. Sarracino 04, Scoppa, Allegretti 06, Mastrogiacomo 04, Monteiro 04.

ANGOLI 6-3

AMMONITI Garzia (T) Sirri (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ Parte forte la Samb. Bella sovrapposizione di Pagliari sulla sinistra, palla al centro leggermente arretrata.

4′ Primo angolo Samb, Scimia ci prova al volo. Alto.

8′ Gran recupero di Zoboletti su Esposito, Arrigoni apre a memoria per Alessandro che però si allunga il pallone consentendo l’uscita di Lombardo.

10′ Destro a giro dell’ex Esposito. Alto sopra la traversa di Coco.

12′ Angolo Samb. Arrigoni direttamente in porta, Lombardo ci mette i pugni.

16′ Terzo angolo rossoblu. Arrigoni ad uscire sul secondo palo, Zoboletti stacca ma non riesce ad imprimere forza. Lombardo blocca.

19′ Angolo Termoli. Grossi in mezzo per Sicignano, colpo di testa agguantato da Coco.

21′ Cross di Pagliari, Lombardo non perfetto non blocca la sfera in presa alta e concede corner. Sugli sviluppi ci riprova Scimia, ancora in curva.

25′ Corcione libera il mancino dal limite. Coco è attento e respinge.

27′ Sinistro velleitario di Sirri da 35 metri. Fuori di molto. Si arrabbia Lauro che voleva il giro palla.

29′ Punizione dai 20 metri guadagnata da Alessandro. Calcia Arrigoni, palla di poco alta.

31′ Bella azione di Cardoni sulla sinistra, lascia sul posto due uomini e mette in mezzo. Tomassini tenta la rovesciata: fuori, sarebbe stato un gol bellissimo.

33′ Ci prova il Termoli. Bentos dal limite, blocca a terra Coco.

34′ Angolo per i giallorossi. Esposito crossa, Cardoni libera.

37′ Corner per la Samb, gioco fermo per carica sul portiere molisano che resta a terra.

42′ Barberini ci prova col mancino da buona posizione, palla alta. Poteva far meglio.

45′ Gabrielli libera il destro dai 25 metri. Sfera sul fondo.

SECONDO TEMPO

45′ Subito un cambio per Lauro. Fuori Tomassini per Battista.

47′ Incursione di Battista appena entrato, che si guadagna subito un fallo.

48′ ALESSANDRO PORTA IN VANTAGGIO LA SAMB: cross basso in area di rigore, Alessandro di prima gira in porta col destro, imprendibile per Lombardo. 1-0.

55′ Ci prende gusto Alessandro, colpo di testa alto di poco.

57′ Hernandez si mette in proprio, ma il suo destro da fuori non impensierisce Coco.

62′ Ancora Hernandez dai 16 metri. Sbardella ribatte.

67′ Attacca il Termoli tra i fischi assordanti del Riviera. Cross di Esposito bloccato da Coco.

70′ Bel recupero di Battista, ancora una volta atterrato dai giallorossi. Entra lo staff medico, ma il numero 11 è in grado di continuare.

75′ RIGORE PER LA SAMB: Battista lanciato a rete atterrato in area, rigore ed espulsione per il difensore giallorosso.

76′ GOOOL ARRIGONI NON SBAGLIA: spiazzato Lombardo. 2-0.

79′ Punizione Termoli. Esposito dalla sua mattonella non sfrutta l’occasione di riaprire i conti.

83′ Esce tra gli applausi Alessandro, al suo posto Romairone.

90′ Fase di amministrazione del vantaggio da parte dei rossoblu, che fanno girare il pallone e il cronometro.

90′ Evangelisti al posto di Scimia. 5′ di recupero.

90+2′ LA SAMB ANCORA IN GOL: Chiatante col piattone in contropiede mette in rete sotto la Nord che canta Nuttate de lune.

90’+5 Rigore Termoli per un contrasto in area di rigore con Sirri. Vitiello spiazza Coco e segna il gol della bandiera.

90+6 Finisce qui, la Samb batte 3-1 il Termoli e consolida la vetta della classifica.