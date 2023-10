SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, una frizzante e sarcastica provocazione di Giorgio Camaioni quando lo sguardo si perde oltre il Molo Sud, museo a cielo aperto, verso il Molo Nord.

“Arredano pregevolmente il braccio storico del porto peschereccio, sono antiche e facili da visitare. In linea d’aria, dal Comune distano circa 1.300 metri e dalla Capitaneria di Porto appena 400, eppure per decenni nessun Sindaco e nessun Comandante se ne sono mai occupati. Ma meno male! Se per disgrazia ci avessero pensato e pasticciato sopra, avremmo perso questi 7 preziosi manufatti e addio perle-del-porto, addio verace “sambenedettesità”. Per il dolore e la disperazione del Circolo dei Sambenedettesi, dei pescatori, delle scuole, degli storici, dei pensabene, degli scrittori e dei poeti. Quanti si sarebbero buttati a mare dalla vicina punta del porto!

Ma adesso le stiamo studiando noi. Ne faremo 7 cartoline acchiappa-turisti. È una promessa, non una minaccia”.