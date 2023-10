SAN BENEDETTO – Questa è stata una settimana di grande generosità che ha visto come protagonisti la Capitaneria di Porto di San Benedetto e la Fondazione Banco Alimentare Marche Ets insieme nella lotta allo spreco alimentare.

Circa 200 kg di pesce sequestrato, sulla costa della nostra Riviera, dalle autorità marittime ha raggiunto le famiglie indigenti presenti nella città e nei comuni limitrofi. Questa operazione virtuosa, è stata il risultato della sensibilità delle autorità portuali e dell’impegno costante del Banco Alimentare Marche ETS, da oltre 30 anni pronto a contrastare lo spreco alimentare, trasformando un bene destinato alla distruzione in risorse preziosa per coloro che ne hanno più bisogno.

“Il gesto – secondo Salvatore Antonelli Direttore di Banco Alimentare Marche Ets – come quello offerto dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto può fare la differenza per tante persone in stato di indigenza e dimostra, come la solidarietà e la compassione, siano strumenti potenti per creare un futuro di speranza per tutti. Ma non solo, la manifestazione di fiducia nei confronti di una realtà come il Banco Alimentare Marche Ets è la prova di quanto siano fondamentali sinergie con il mondo istituzionale per contrastare la fame e lo spreco alimentare”.

In occasione di questo straordinario evento, il Coordinatore Regionale Antonelli ricorda che il 18 novembre 2023, gran parte dei supermercati marchigiani ospiteranno la Colletta Alimentare, organizzata da Banco Alimentare Marche e tutti i suoi volontari. Un momento, non troppo distante dalle festività natalizie che può fare la differenza per molte famiglie bisognose. Chiunque voglia partecipare come volontario può registrare qui la propria presenza: https://colletta23.bancoalimentare.it/ .