GROTTAMMARE – Otto corse settimanali per raggiungere il civico cimitero. Per tutto il mese di novembre, l’assessorato all’Inclusione sociale mette a disposizione delle persone anziane un mini autobus da 9 posti. Il servizio a/r è gratuito, con partenze e rientri programmati per le quattro principali zone della città.

Il servizio sarà attivo a partire dal 2 novembre, nei giorni di giovedì pomeriggio e sabato mattina. I luoghi di partenza/rientro sono i seguenti: Zona Ascolani (piazza Carducci), Zona Ischia I (piazza Giovanni XXIII), Valtesino (piazza Madonna della Speranza) e Centro (Biblioteca comunale).

Il trasporto è operato da personale comunale. In occasione della Fiera di San Martino, sabato 11 novembre, il servizio non verrà svolto.

Nell’annunciare l’attivazione straordinaria del servizio, l’assessorato all’Inclusione sociale ricorda inoltre alla cittadinanza che il collegamento con il cimitero è assicurato tutto l’anno dall’azienda del Trasporto pubblico locale con la linea nr. 8.

Info e contatti: assistenza@comune.grottammare.ap.it – 339.2216350

Gli orari: