SAN BENEDETTO – Si ricorda che da diversi mesi il Comune di San Benedetto, recependo le richieste pervenute da cittadini e Comitati di quartiere nel corso di pubbliche assemblee, ha riattivato il servizio programmato di spazzamento meccanizzato delle principali arterie cittadine da parte di Picenambiente spa.

In questo modo si alza la qualità del decoro cittadino poiché la pulizia arriva in punti che normalmente non possono essere raggiunti, con benefici anche per la salute e l’ambiente, visto che vengono rimossi detriti, rifiuti e polvere dannosi anche per le vie respiratorie.

A differenza del servizio ordinariamente svolto tutte le settimane con operatori ecologici e spazzatrici, questo intervento richiede che le strade interessate siano liberate dalle auto per il tempo necessario al passaggio della spazzatrice.

In ogni via interessata compaiono i cartelli che indicano giorni e orari in cui è vietata la sosta mentre sul sito del Comune www.comunesbt.it (area tematica “Ambiente”) c’è una tabella riepilogativa. Si può fare una ricerca anche inserendo il nome della via che interessa trovare.

Dal momento che nella maggior parte dei casi la pulizia viene effettuata nelle prime ore del mattino, si consiglia di spostare il veicolo la sera precedente.