SAN BENEDETTO – Sicurezza nel Piceno nella settimana dal 23 al 29 ottobre 2023. Segue la nota della Questura:

«Consistente l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato per salvaguardare la sicurezza della popolazione residente nel territorio piceno. Nella settimana dal 23 al 29 ottobre sono stati effettuati nr. 68 posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati nr. 580 veicoli e nr. 1269 persone, grazie anche al prezioso contributo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara. In particolare l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha impiegato nr. 28 equipaggi i quali hanno controllato nr. 167 veicoli e nr. 420 persone, redatto 8 contravvenzioni al C. di S. Proceduto al controllo di nr. 25 soggetti per i quali sono state emesse misure alternative alla detenzione carceraria. Nelle località costiere il Commissariato della Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto ha impiegato nr. 28 equipaggi di pronto intervento. Nei 28 posti di controllo effettuati sono stati identificati nr. 412 persone e controllati nr. 238 veicoli. Dall’attività di polizia giudiziaria effettuata da personale del predetto Commissariato che ha proceduto anche ai consueti controlli a persone in regime di detenzione alternativa al carcere, è scaturita l’esecuzione per un provvedimento di detenzione domiciliare per un cittadino italiano.

La Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno ha effettuato nr. 22 soccorsi stradali e nr. 20 posti di controllo con l’identificazione di nr. 243 persone ed il controllo di nr. 175 veicoli. Nelle notti tra il 27 il 28 ed il 29 ottobre in occasione della attività messa in campo contro il fenomeno della guida in condizioni psico-fisiche alterate ha proceduto al ritiro di nr. 10 documenti di circolazione, di cui nr. 5 patenti di guida, denunciando altrettanti conducenti alla competente A.G., nonché al sequestro di nr. 4 veicoli. In totale sono stati elevati nr. 291 verbali di contravvenzioni al C.d.S.

Il Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato nr. 15 pattuglie che hanno identificato complessivamente nr. 194 persone, di cui nr. 20 cittadini extracomunitari. Nell’ambito dell’attività di specifica competenza gli operatori della PolFer hanno prestato particolare attenzione agli impropri ed anomali comportamenti in ambito ferroviario, tra cui, l’attraversamento dei binari, la salita e discesa dai convogli in movimento, l’indebita presenza sulla linea ferroviaria, il superamento della linea gialla in stazione e l’attraversamento dei passaggi al livello chiusi.

La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica ha recepito nr. 3 denunce per altrettante condotte illecite inerenti le proprie competenze. Nello specifico nr. 1 per trading on line, una per frode ed una per truffa informatica».