Di Laura Karafera

SAN BENEDETTO – Il Circolo dei Sambenedettesi prosegue la sua attività di approfondimento su temi di storia cittadina e della nostra marineria.

Partirà venerdì 3 novembre la nuova serie di incontri e conferenze sotto il titolo di “I venerdì del circolo”, che compongono un vero corso di cultura e civiltà costiera (la terza serie in tre anni) completamente gratuito e rivolto a tutti i sambenedettesi che vogliono conoscere la propria città e i protagonisti della sua storia.

Si comincia il giorno 3 novembre alle ore 17.30 all’Hotel Progresso con relatore Stefano Novelli.

Il suo studio racconta le origini del turismo sambenedettese e il ruolo decisivo avuto dal pioniere Filippo Camiscioni nel dare inizio a San Benedetto all’avventura della nuova fase turistica novecentesca dopo quella peschereccia.

Vengono ricordati anche i meriti della famiglia Mancini che ha conservato l’hotel nelle sue linee originali con impegno e grande responsabilità culturale.

Si prosegue sabato 18 novembre alle ore 17.30 all’Associazione Pescatori di Piazza Caduti del Mare Con “Capitani coraggiosi. Per una storia orale della pesca oceanica sambenedettese”, condotto da Patrizio Patrizi.

Venerdì 15 dicembre presso il Museo del Mare alle ore 17.30 verrà invece presentato il libro “Giacobini, francesi e insorgenti tra Marche e Abruzzo 1796-1799” (Andrea Livi Editore)

Lo storico Carlo Verducci affronta in un nuovo libro un tema di grande rilievo di cui si è occupato a lungo. Un libro importante che fa il punto definitivo sulle insorgenze tra Marche e Abruzzo.

Si riprende nel nuovo anno 2024 con l’incontro di venerdì 12 gennaio ore 17,30 presso la Sala della Poesia di Palazzo Piacentini con una formula innovativa. Giuseppe Merlini e Gino Troli propongono un Ping Pong tra storici intorno ai cambiamenti avventi a San Benedetto.

Un viaggio nella storia della nostra città nei mille anni tra età romana e l’oggi alla ricerca di cambiamenti e svolte che ne hanno segnato i passaggi storici fondamentali.

Questa prima serie di incontri si conclude Venerdì 26 gennaio al museo del mare ore 17.30 con una conferenza molto attesa che vuole essere un omaggio al Maestro Mario Lupo.

Maristella Lupo, figlia dell’indimenticabile Mario Lupo, fortemente legato al Circolo per l’opera simbolo del Gabbiano Livingston al Molo Sud, ripercorre in una ricostruzione per parole e immagini, che raccontano la vita e l’opera di suo padre nelle diverse fasi del suo percorso artistico.

Tanti appuntamenti per una conoscenza approfondita dei fatti e dei protagonisti della storia sambenedettese con un particolare appello alle nuove generazioni a partecipare a questi “educational” diretti anche alla loro consapevolezza di cittadini.