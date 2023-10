Di Laura Karafera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il coach Cupelli della squadra femminile commenta: “Siamo partiti bene, approcciando al meglio la gara e dettando i ritmi nel primo set”. La sconfitta nel secondo parziale ha dato la carica per riprendere in mano il gioco, rendendo agilmente possibile la vittoria nel terzo set. La partita è finita con 25-22. Risultato che dimostra la determinazione della squadra, nonostante le fatiche dell’impegno infrasettimanale. “Ora ci attende il big match in casa dell’Urbania. Il nostro compito sarà giocare una grande gara e provare a portare a casa più punti possibili” conclude, complimentandosi con le ragazze.

Per quando riguarda la Serie C maschile, è il Coach Netti a commentare: “Poteva essere una settimana trappola, a causa degli impegni infrasettimanali di Coppa uniti a una serie di acciacchi fisici che hanno messo ai box alcuni nostri giocatori. Ne siamo usciti quasi indenni, perché abbiamo ottenuto due importanti risultati”. Il coach si ritiene soddisfatto del percorso svolto con i ragazzi. Conclude invitando i tifosi a riempire il PalaCurzi sabato sera, alle ore 21:00 per sostenere la squadra per la prossima sfida contro Castel Ferretti.