GIULIANOVA – Controlli del territorio dei Carabinieri di Giulianova: patente ritirata a 4 conducenti fermati alla guida in stato di ebbrezza, denunciato un soggetto per guida senza patente e minacce a pubblico ufficiale e segnalata all’A.G. una donna per aver contravvenuto al foglio di via obbligatorio. Denunciato infine un uomo per porto abusivo d’arma. Segue la nota dei militari giuliesi:

«I Carabinieri della Compagnia di Giulianova, hanno eseguito un capillare controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti l’uso di bevande alcoliche e/o stupefacenti da parte di chi si mette alla guida di mezzi, nonché dei reati di tipo predatorio. Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno fatto un massiccio uso dell’apparato “etilometro” in dotazione.

Il servizio, che ha toccato tutti i Comuni in cui ha competenza la compagnia Giuliese è stato effettuato a mezzo delle stazioni dipendenti e dell’Aliquota Radiomobile, presidiando le principali arterie stradali del territorio; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione; vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi.

In particolare sono state vigilate con estrema attenzione le zone residenziali, anche dei piccoli centri, per prevenire i furti, in tale contesto sono stati identificati, in una zona periferica di Giulianova, due soggetti non residenti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, i quali non avevano un giustificato motivo per trovarsi in quei luoghi, sul loro conto sono in atto ulteriori accertamenti per la richiesta del foglio di via obbligatorio.

Nel corso del servizio, che ha visto il controllo di oltre 38 mezzi, l’identificazione di oltre 66 persone, la verifica di 10 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al controllo di 12 esercizi pubblici, si è proceduto a:

Denunciare all’A.G. tre conducenti di auto trovati positivi all’alcool , per tutti oltre alla denuncia all’A.G. è scattato il ritiro della patente. Inoltre è stato denunciato il conducente di un ciclomotore che percorreva una strada cittadina con un andamento incerto e effettuando manovre pericolose . Bloccato dai carabinieri presentava i sintomi di chi aveva assunto alcolici, infatti sottoposto a misurazioni con l’etilometro è stato trovato con un tasso alcolemico superiore di circa 4 volte il consentito;

Deferire all'A.G. un soggetto per minacce a P.U. e guida senza patente. L'uomo sorpreso dai Carabinieri in una via centrale di Giulianova era alla guida di una moto senza targa e senza copertura assicurativa. Bloccato dai militari veniva riscontrato non avere la patente di guida in quanto mai conseguita. L'uomo nel tentativo di sottrarsi al controllo e al conseguente sequestro del mezzo iniziava a minacciare di morte i Carabinieri che procedevano comunque alle attività di competenza;

Segnalare all'A.G. una donna per aver contravvenuto al foglio di via obbligatorio per il Comune di Mosciano Sant'Angelo, infatti la donna veniva trovata, dai carabinieri della locale stazione nell'ambito comunale nonostante la misura sul suo conto che gli vietava di permanere in quel luogo.

Nel contesto del medesimo servizio i Carabinieri del Radiomobile di Giulianova hanno denunciato un uomo per porto abusivo di arma. L'uomo controllato a bordo di una autovettura in Giulianova, veniva trovato in possesso di un'ascia lunga cm 50 circa con una lama di cm 22. La stessa che era celata sotto il sedile lato guida è stata posta in sequestro.

Tale dispositivo si inquadra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, la prefata tipologia di attività continuerà senza sosta e sarà eseguita al fine di prevenire e reprimere i reati in genere e in particolare quelli di tipo predatorio e quelli inerenti l’abuso di alcolici e/o di stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi, ciò per assicurare la piena sicurezza a tutti gli utenti della strada».