Di Ilaria Papaleo

FERMO – Dopo quattro anni di permanenza, il Tenente Colonnello Emanuele Pietroni lascia il Reparto fermano per assumere un importante incarico presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona.

Nel periodo alla guida del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, l’Ufficiale ha contribuito al raggiungimento di lusinghieri risultati di servizio in ciascun comparto della mission istituzionale del Corpo, vale a dire il contrasto all’evasione, all’elusione ed alle frodi fiscali, oltre alla lotta agli illeciti in materia di spesa pubblica e alla criminalità economica e finanziaria.

Al Tenente Colonnello Pietroni subentra il Maggiore Vincenzo Vito, a seguito di un proficuo periodo di affiancamento, finalizzato ad acquisire una preliminare conoscenza delle caratteristiche e della circoscrizione del Reparto.

Cinquantaquattrenne, originario di Roma, sposato e con due figli, il Maggiore Vito è laureato in “Economia e Management” ed in “Scienze della sicurezza economico-finanziaria”.

Proveniente dal Gruppo di Aversa (CE), nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi alla guida di diversi Reparti operativi.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Bolognese, ha manifestato apprezzamento per l’opera prestata dal Tenente Colonnello Pietroni negli anni di permanenza al comando del Reparto fermano, augurando all’Ufficiale le migliori soddisfazioni professionali per il nuovo incarico che si accinge a ricoprire; rivolgendosi all’Ufficiale neo-assegnato, ha espresso il proprio cordiale augurio di buon lavoro, auspicando il massimo impegno ed entusiasmo nelle delicate funzioni che andrà ad assolvere.

Nell’occasione, il Tenente Colonnello Pietroni ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento al Comandante Provinciale per l’assidua azione di indirizzo e impulso ed a tutti i militari alla sede per il prezioso ausilio quotidianamente fornito, rivolgendo al Maggiore Vito fervidi auguri per il nuovo incarico, che potrà svolgere grazie alla collaborazione di personale dotato di elevata preparazione tecnico – professionale.

Il Maggiore Vito si è detto onorato per il prestigioso incarico affidatogli, trattandosi del primo comando di un Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, operante in un contesto socio-economico caratterizzato dalla presenza di rilevanti distretti industriali, ed ha assicurato il massimo impegno per corrispondere al meglio, in linea di continuità con il suo predecessore, con assoluta dedizione e rinnovato vigore, alle aspettative di legalità dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni che vivono e operano nella provincia fermana.