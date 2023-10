SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è aperta ufficialmente venerdì 27 ottobre, con replica sabato 28 ottobre, la stagione teatrale del Concordia di San Benedetto, realizzata dal comune e dall’AMAT, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto.

Sul palco la compagnia di Geppy Gleijeses, allievo di Eduardo De Filippo e alla sua settima interpretazione delle opere del grande Maestro, che ha portato in scena “Uomo e galantuomo“, primo testo in tre atti scritto da Eduardo, diretto da Armando Pugliese, più volte regista delle opere di De Filippo. Un’interpretazione convincente e brillante, che ha reso onore all’originale riuscendo, come il teatro di Eduardo sa fare, a divertire e a far riflettere, mettendo in scena drammi e tradimenti, equivoci e malintesi, lacrime e risate.

Vari i temi che si intrecciano nella pièce, che vede al centro una sgangherata compagnia teatrale, scritturata per fare una serie di rappresentazioni in uno stabilimento balneare, ma incapace di ottenere il consenso del pubblico e, quindi, di guadagnarsi da vivere, tanto da non potersi permettere un pasto normale o di pagare le spese per l’alloggio. E tra la prova di una scena dello spettacolo che stanno allestendo, in cui il suggeritore maldestro non riesce a farsi capire dagli attori, un promesso e assai gradito invito a cena e una serie di situazioni spiacevoli e sfortunate, si inseriscono e si mescolano intrecci amorosi che celano tradimenti e bugie, dando spesso vita a una serie di fraintendimenti che, da un lato, alzano la tensione ma, dall’altro, creano situazioni comiche ed esilaranti.

Centrale, e chiave di volta della commedia, è la tematica della follia, o meglio della simulazione della follia, che diviene un fondamentale stratagemma ora per salvare l’onore di una donna che ha tradito il marito, ora per evitare il duello o la galera, ora per sfuggire a pagamenti che è impossibile onorare. In ogni caso, la finta pazzia svela e rivela uomini e galantuomini mostrando, paradossalmente, il vero volto di chi è e resta semplicemente un uomo, con le sue debolezze e le sue paure, e di chi, invece, cerca di essere un galantuomo, accettando di sacrificarsi per amore di qualcun altro.

Una prova davvero riuscita, che ha saputo restituire al pubblico tutto il sapore e le atmosfere delle commedie eduardiane in cui, sotto la patina del sorriso e del disincanto, si nascondono sempre tragedie irrisolte e fragilità umane.