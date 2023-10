SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A seguito degli ultimi risultati conseguiti in campo, la A.S. Sambenedettese Calcio a 5 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Davide Michetti, a cui vanno i migliori ringraziamenti dal punto di vista umano e professionale per il suo futuro, per l’impegno profuso durante il suo periodo alla guida della squadra e per aver regalato a San Benedetto del Tronto la gioia della promozione in Serie C2.

Altresì, la A.S. Sambenedettese Calcio a 5 comunica che il nuovo allenatore sarà il signor Bernardino Giordani, detto “Becco”, che assume il ruolo con l’obiettivo di rinvigorire la squadra e portarla al raggiungimento dei traguardi prefissati ad inizio stagione. Giordani porta con sé una vasta esperienza nel mondo del calcio a 5 e una visione ambiziosa per il futuro della squadra.