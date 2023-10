MONTEROTONDO – Tutto pronto al “Pierangeli” per Real Monterotondo-Samb.

NOTE

Cielo sereno, campo sintetico in buone condizioni. Padroni di casa in maglia blu, ospiti in completo bianco con inserti rossoblu.

FORMAZIONI

REAL MONTEROTONDO (4-3-3): Benvenuti 03, Malvestuto 03, Pasqui, Gianni, Primasso 05, Meledandri, Cantiani 04 (55′ Cuccioletta 04), Compagnone 03 (70′ Macri), Riosa 03 (85′ Faraglia 03), Napoleoni (89′ Dragotto 05), Manca (65′ Taviani). All. Polverini. A disp. Simionato 05, Nardoni 04, Albanesi, Scaffidi 05.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Coco 03, Pagliari 04, Sbardella, Arrigoni, Scimia, Tomassini (65’Battista), Alessandro (65’Martiniello, 85′ Romairone), Barberini, Zoboletti 05, Sirri, Cardoni 04. All. Lauro. A disp. Pinto 03, Pezzola, Pietropaolo 03, Thiaw 05, Orfano 05, Lonardo 05.

ANGOLI 2-3

AMMONITI Gianni (M) Lauro (S) Tomassini (S) Meledandri (M) Barberini (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio ore 15

1′ Primo angolo Samb. Arrigoni in mezzo per Sirri che schiaccia di testa sul fondo.

4′ Riosa impatta sul primo palo, dopo un bel cross da destra. Coco blocca comodamente.

6′ Cross da sinistra dei padroni di casa. Coco in presa alta.

9′ Si fa vedere la Samb. Cross di Scimia da sinistra per Alessandro che a centro area da buona posizione svirgola il pallone.

11′ Scimia di testa. Alto di poco, bella torsione.

16′ Cross di Malvestuto dalla trequarti. Coco in fallo laterale di pugno.

18′ Bella ripartenza della Samb, Barberini si propone sul primo palo, ma Pagliari sceglie di crossare sul secondo e sbaglia la misura. Rimessa dal fondo.

21′ Punizione Monterotondo dai 20 metri. Cantiani calcia alto col destro.

23′ Punizione Samb dalla trequarti, Arrigoni in mezzo per Sirri che incorna male.

25′ Ci riprova Scimia da dentro l’area. Palla alta.

27′ Cardoni col mancino, sfera alta non di molto. Stanno crescendo i rossoblu.

28′ RIGORE PER LA SAMB: Primasso trattiene per la maglia Tomassini a centro area. Non ha dubbi l’arbitro. Alessandro ha già il pallone in mano.

29′ Parte Alessandro col destro. Para Benvenuti. Si resta sullo 0-0.

30′ Altro errore del numero 10 dal dischetto dopo quello contro il Fano. Stavolta aveva aperto piatto destro, ma il portiere avversario ha intuito e respinto alla sua sinistra.

34′ Si rianima il Monterotondo, Napoleoni mette in mezzo per Riosa che per poco non trova l’impatto in rete.

40′ Ammonito mister Lauro per proteste dopo un fallo laterale non concesso ai rossoblu.

44′ Provano la manovra avvolgente i rossoblu. Scimia arriva al tiro dal limite, ma la sfera è smorzata da un difensore.

45′ Ci riprova Scimia, uno dei più in forma del primo tempo: alto di poco, lievi proteste rossoblu per un contrasto in area. Fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

46′ Pronti via punizione dal limite per i laziali. Malvestuto col destro sulla barriera.

50′ ROSSOBLU AVANTI. Angolo Samb. Arrigoni in mezzo per Sbardella che di testa spinge in rete. 0-1.

55′ Napoleoni in girata mette di poco a lato, era comunque tutto fermo per fuorigioco.

57′ Giallo per Tomassini dopo una sgomitata aerea.

61′ Arrigoni per Sirri, colpo di testa sul fondo.

65′ Tiro velleitario di Sbardella da 30 metri. Altissimo.

70′ Punizione Monterotondo dalla trequarti, brutto schema e palla persa.

75′ COCO SALVA LA SAMB: gran destro a giro di Cuccioletta che costringe il portiere rossoblu a distendersi con la mano di richiamo.

79′ SCIMIA DA FUORI: Benvenuti si allunga per togliere il pallone dall’angolino.

81′ Angolo per i padroni di casa, Cardoni libera di testa. PARTE IL CONTROPIEDE DELLA SAMB IN 3 CONTRO 1: Martiniello calcia, Benvenuti para e Battista mette in porta il tap-in. 0-2 partita virtualmente in banca.

85′ Non ce la fa a proseguire Martiniello dopo un contrasto con Meledandri. Il neo entrato lascia il posto a Romairone.

90′ Sono 6 i minuti di recupero. Samb che mantiene il possesso e amministra il vantaggio.

90+4′ Prova il forcing finale il Monterotondo, ma Faraglia commette fallo in attacco.

90’+5′ Non succede più nulla, con l’arbitro che fischia anche con 30 secondi di anticipo. La Samb vince 2-0 sul campo del Monterotondo con i gol di Sbardella e Battista.