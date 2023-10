SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Serviva una vittoria a tutti i costi, purtroppo non è arrivata: con il Futsal Campiglione la Samb butta alle ortiche un’occasione d’oro per rialzare la testa e tornare ai tre punti.

Eppure era iniziata alla grande per i rossoblù, che a 5 minuti dall’inizio della gara era già avanti di due gol grazie alle reti di Cancrini e Firmani.

Proprio quando il match sembrava ampiamente in controllo, gli ospiti raggiungono il pari in due minuti: prima su calcio di rigore, poi su azione personale del laterale numero 7 giallonero.

Il secondo tempo inizia con la Samb a trazione anteriore, con il Campiglione chiuso dietro e pronto a ripartire in contropiede: è proprio così che gli ospiti realizzano il 3-2 che ribalta la questione, prima che Firmani trovi il 3-3 con un’ubriacante incursione in solitaria. Lo stesso Firmani poi coglie anche due pali, tanto per cambiare, con la sfortuna che anche questa sera si è impadronita del destino della Samb.

Il Futsal Campiglione poi rimette a sorpresa il muso avanti realizzando direttamente da calcio di punizione: solo il forcing finale rossoblù con Mindoli portiere di movimento porta la Samb a trovare il gol del pareggio con Cancrini e a sfiorare la vittoria con Taffora prima e con Neroni poi, con le loro conclusioni che sono uscite di un nonnulla.

La Samb muove la classifica con un punto, ma il pareggio non era sicuramente l’epilogo che il presidente Collini si aspettava: a fine gara, unitamente con la dirigenza, è stato infatti deciso di sollevare a malincuore il mister Davide Michetti dall’incarico, con il suo sostituto che verrà comunicato nelle prossime ore.