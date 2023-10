ASCOLI PICENO – Di seguito un comunicato giunto in redazione da parte dell’organizzazione sindacale USB Pubblico Impiego e diretto al Direttore Generale AST di Ascoli Piceno Dott.ssa N. Natalini, al Dirigente delle professioni sanitarie Area Infermieristica e Ostetrica AST di Ascoli Dottore L. Gelati e ai Dirigenti Professioni Sanitarie Area Tecnica, Riabilitazione, Prevenzione.

La scrivente Organizzazione Sindacale, congiuntamente ai delegati RSU AST AP, con la presente intende segnalare le gravi criticità che vivono, da molti mesi, il personale con qualifica di ausiliario socio sanitario e OSS che lavorano nel servizio dei Collegamenti interno ospedale Mazzoni. Segnaliamo, agli Organi in indirizzo, che il servizio dei collegamenti all’interno del Presidio di Ascoli viene giornalmente “depredato” di personale OSS e ausiliario assegnatovi per coprire le gravi carenze di personale di altre UO e\o servizi vari, certificando una grave carenza di queste figure, altro che esubero di 40 OSS che è solo sulla carta, gravando in maniera inaccettabile tutto il carico lavorativo alle lavoratrici\ri che in questo servizio sono tenuti a espletare, che comprende tutto il presidio, con solo poche unità, spesso in solo 2 unità, alcune delle quali con limitazioni e prescrizioni, alle quali viene richiesto di espletare compiti che a tutela della propria salute non possono espletare.

CHIEDIAMO: che il servizio dei collegamenti, che ha un carico di lavoro importante per tutte le mansioni da espletare che sono le più disparate, dal trasferimento di pazienti allettati (chiediamo che vengano effettuate sempre con 2 unità a differenza di quanto avviene attualmente) o in carrozzina (che devono essere perfettamente funzionanti mentre oggi la maggior parte hanno delle forti criticità che

minano la sicurezza del paziente e del lavoratore), per i vari esami strumentali e\o consulenze varie, fino al trasporto di materiale biologico e altro, al mattino necessita di almeno 9 unità in turno e nel pomeriggio di almeno 5 unità nel pomeriggio, e di non sottrarre tale numero che è il minimo indispensabile nelle 12 ore per coprire tutto il presidio ospedaliero in oggetto. Pertanto chiediamo alle SV, di definire e assegnare personale ausiliario e OSS adeguato in maniera strutturale al servizio Collegamenti e di non sottrarne alcuno, dato che i carichi di lavoro, com’è del tutto evidente che non possono essere sostenuti da un numero inferiore, (comprendendo anche ferie, riposi, Cs e altro), di unità lavorative come sopra proposto, di almeno 15 unità complessive, nel reparto in Oggetto.

L’utenza ha il diritto di essere assistito con qualità cosi come i lavoratori hanno diritto a espletare il proprio lavoro in maniera dignitosa con un numero adeguato e in totale sicurezza a tutela della propria salute psico-fisica. Inoltre si chiede il rispetto delle norme Contrattuali e di legge in merito alla turistica in particolare il rispetto del monte ore dovuto, delle 11 ore di riposo e della giornata di riposo settimanale, oltre al rispetto della modifica del turno di servizio che non può essere modificato senza consenso del lavoratore cosi come l’utilizzo spregiudicato e illegittimo di social media per comunicazioni di servizio. Su questo chiediamo una specifica circolare che informi i lavoratori e dipendenti con responsabilità di gestione delle risorse che è del tutto illegittimo e che si devono utilizzare norme previste dalle leggi e dal contratto vigente.

CHIEDIAMO pertanto alla Dirigenza AST AP di mettere in essere tutte, ognuno per le proprie competenze, le iniziative necessarie, previste dalla legislazione vigente, a tutela dei lavoratori e dell’utenza e si adoperino ad ottemperare alle richieste sopra descritte. Per tutto quanto sopra descritto i contratti a termine non prorogati di recente, alcune unità, di personale OSS che sono del tutto illogici e inaccettabili vista la carenza innegabile di personale in AST AP che dovrebbe per questo non solo prorogare con urgenza i contratti in essere di OSS e ausiliari socio assistenziali ma assumere ulteriore personale per colmare tutte le varie carenze di personale. In attesa di riscontro, disponibili a un confronto nel merito. Non esiteremo tuttavia, in assenza di risposte concrete, a prendere in considerazione ogni azione sindacale utile alla risoluzione di quanto sopra esposto.